Una mujer cayó desde un primer piso en pleno centro de Carlos Paz

Una mujer fue rescatada con vida este lunes cerca del mediodía, tras haber caído al vacío desde un primer piso en un edificio ubicado sobre la calle San Lorenzo al 200, en pleno centro de Carlos Paz. Se desplegó un amplio operativo de emergencia que se extendió durante varios minutos debido a la complejidad del caso.

uD83DuDEA8 Carlos Paz | Rescataron con vida a una mujer que cayó desde un primer piso en un edificio de calle San Lorenzo.

Cayó a un patio interno, el acceso fue complejo y los equipos ingresaron por una tapia.

Fue sacada consciente y trasladada en ambulancia. pic.twitter.com/RQoR4wFs7H — EL DIARIO (@diariocarlospaz) January 26, 2026

Según se informó, la mujer cayó a un patio interno del inmueble, lo que dificultó las tareas de rescate. Para poder llegar hasta el lugar, los equipos de emergencia debieron ingresar por una tapia lindante y trabajar desde el interior del edificio.

Tras varios minutos, fue retirada por la puerta principal del edificio y se encontraba consciente. Posteriormente fue trasladada en una ambulancia de la Mutual de Taxis para una mejor atención médica.

El procedimiento se desarrolló mientras personal de emergencia continuaba trabajando dentro del edificio, en una zona de acceso reducido. Las circunstancias del hecho son materia de investigación..