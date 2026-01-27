Allanamientos, agresión a un policía y un intento de robo en distintas ciudades

La Policía de Córdoba llevó adelante operativos en distintas localidades del sur provincial en las últimas horas, con intervenciones vinculadas a amenazas, agresión a un efectivo y un intento de robo.

En Río Cuarto, personal policial realizó un allanamiento en el marco de una causa por amenazas calificadas, donde se secuestraron plantas de cannabis que quedaron incorporadas a la investigación.

En Villa Valeria, un hombre fue aprehendido luego de agredir a un efectivo policial durante una intervención, lo que derivó en su traslado a sede policial y la continuidad de las actuaciones judiciales correspondientes.

En tanto, en Villa María, se concretó una detención por tentativa de hurto, tras un procedimiento preventivo que permitió identificar al presunto autor del hecho.

En todos los casos, los involucrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las investigaciones según cada situación.