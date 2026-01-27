Alta Gracia: secuestran un arma durante un control a motociclistas

Madrugada con controles
Alta Gracia: secuestran un arma durante un control a motociclistasLa intervención se dio en horas de la madrugada y permitió retirar de circulación una moto y un arma de fuego.
Durante la madrugada, personal de la Guardia de Infantería realizó un procedimiento en Alta Gracia que terminó con dos jóvenes demorados y el secuestro de un arma de fuego y una motocicleta, en inmediaciones de una estación de servicio.
Según se informó, los efectivos intervinieron al advertir una situación sospechosa en la zona. Al controlar a los ocupantes del rodado, se constató la presencia de un arma de fuego, por lo que se procedió a retirar el elemento y la motocicleta de circulación.
Las actuaciones permitieron evitar posibles hechos delictivos y los jóvenes fueron llevados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.