Alta Gracia: secuestran un arma durante un control a motociclistas

Durante la madrugada, personal de la Guardia de Infantería realizó un procedimiento en Alta Gracia que terminó con dos jóvenes demorados y el secuestro de un arma de fuego y una motocicleta, en inmediaciones de una estación de servicio.

Según se informó, los efectivos intervinieron al advertir una situación sospechosa en la zona. Al controlar a los ocupantes del rodado, se constató la presencia de un arma de fuego, por lo que se procedió a retirar el elemento y la motocicleta de circulación.

Las actuaciones permitieron evitar posibles hechos delictivos y los jóvenes fueron llevados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.