Autovía de Punilla: fuerte choque contra la montaña dejó un herido

Un hombre de 50 años protagonizó esta mañana, alrededor de las 11:30, un accidente de tránsito mientras circulaba en una Chevrolet S10 por la Autovía Punilla, a la altura del kilómetro 2, en jurisdicción de San Roque.

Según se informó, el conductor perdió el control del vehículo debido al agua acumulada sobre la calzada y terminó impactando contra la montaña, lo que generó un importante despliegue de asistencia en el lugar.

Personal del servicio de emergencias asistió al hombre y le diagnosticó politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Funes para una mejor atención médica.

Las causas del siniestro continúan siendo evaluadas, mientras se reitera la recomendación de extremar precauciones al circular por la autovía en condiciones de lluvia.