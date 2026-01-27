Brutal ataque a ladrillazos dejó a un hombre grave en Capilla del Monte

Un hombre fue encontrado gravemente herido durante la madrugada del domingo en barrio Charbonier, en Capilla del Monte, tras un violento ataque en la vía pública. Presentaba una herida sangrante en la cabeza, presuntamente causada por un golpe con un ladrillo, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde permanece internado.

En el lugar, personal policial secuestró un ladrillo con manchas de sangre y identificó a dos mayores de edad como presuntos autores del hecho. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el ataque se habría producido luego de una reunión de amigos, aunque no hay precisiones oficiales sobre la mecánica ni los motivos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Cosquín, que trabaja bajo secreto de sumario. Fuentes vinculadas a la causa indicaron que hay testigos ya identificados y se continúan tomando declaraciones para esclarecer lo ocurrido.