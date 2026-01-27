Choque en Los Reartes: rescataron a un camionero atrapado

Esta tarde, alrededor de las 14, se registró un siniestro vial sobre la Ruta S271, en jurisdicción de Los Reartes, que requirió un rescate vehicular coordinado entre distintos servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano —con los móviles 25 y 21— junto a Bomberos Voluntarios de Los Reartes, DUAR, Policía, Policía Caminera, Tránsito de Villa General Belgrano, Seguridad Vial y una ambulancia local. La dotación estuvo integrada por nueve bomberos, a cargo del sargento Juan Manuel Ramírez.

El operativo permitió liberar a un hombre mayor de edad que se encontraba atrapado en la cabina del vehículo. La extracción demandó aproximadamente 15 minutos y, una vez fuera del habitáculo, el conductor fue trasladado en ambulancia para su atención médica.

Las causas del hecho no fueron informadas y se investigan las circunstancias que derivaron en el siniestro.