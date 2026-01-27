Choque y vuelco en la Autovía de Punilla, hay un conductor herido

Un hombre de 50 años protagonizó esta mañana un grave accidente de tránsito mientras circulaba en una camioneta por la Autovía de Punilla, a la altura del kilómetro 2, en jurisdicción de San Roque.

Según se informó, el conductor de una Chevrolet S10 perdió el control del vehículo debido al agua acumulada sobre la calzada, terminó impactando contra la montaña y volcó.

Personal del servicio de emergencias asistió al hombre y le diagnosticó politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Funes para una mejor atención médica.

Se investiga cómo se produjo el siniestro, mientras se reitera la recomendación de extremar precauciones al circular por las rutas de las sierras de Córdoba durante los días con condiciones climáticas adversas.