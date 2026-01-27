¿Cómo está la mujer que cayó de un edificio en Villa Carlos Paz?

Villa Carlos Paz. El Sanatorio Punilla dio a conocer anoche un parte médico sobre el estado de salud de la mujer de 62 años que cayó desde el primer piso de un edificio, ubicado en pleno centro de Villa Carlos Paz.

Según el informe, “la paciente se encuentra estable, aunque con pronóstico reservado, y presenta un traumatismo de cráneo con herida cortante, hematoma en el cuero cabelludo, fractura de pelvis, y posibles fracturas de clavícula y costilla izquierda”. Además, los profesionales evalúan una posible lesión cervical, escoriaciones en la zona dorso lumbar y un hematoma en la mama derecha.

Noticias Relacionadas Una mujer cayó desde un primer piso en pleno centro de Carlos Paz

La mujer había sido trasladada ayer cerca del mediodía al Sanatorio Punilla tras un amplio operativo de rescate, luego de caer a un patio interno del edificio.

En principio se le realizó una transfusión de sangre y horas más tarde, alrededor de las 22, y debido a la complejidad de las lesiones, la paciente fue derivada al Hospital Italiano de la ciudad de Córdoba para una atención de mayor complejidad.

Las circunstancias en las que se produjo la caída continúan siendo materia de investigación.