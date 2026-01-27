Conmoción en Carlos Paz: una mujer cayó desde la Torre Melos

Este martes por la noche, se registró un grave episodio en Torre Melos, en Villa Carlos Paz, donde una mujer de 29 años cayó desde gran altura -se cree que desde el piso 13- y terminó sobre el techo del teatro del complejo, lo que generó un amplio operativo de emergencia en la zona céntrica.

Según la información recabada en el lugar, la Policía fue el primer servicio en arribar y aseguró el perímetro hasta la llegada del resto de los equipos. Luego intervinieron DUAR, Bomberos y Seguridad Urbana, que montaron un rescate técnico en altura.

Debido a la ubicación en la que había quedado la mujer, el DUAR debió desplegar un sistema de cuerdas para acceder de manera segura. Una vez alcanzada, fue inmovilizada, asegurada y extraída del lugar con el protocolo correspondiente. Tras el rescate, fue trasladada en ambulancia de Vittal en código rojo al hospital Sayago.

uD83DuDEA8 Carlos Paz

De acuerdo a lo informado, la mujer se encontraba junto a su hija, de aproximadamente tres años, al momento del hecho. La menor quedó a resguardo de un adulto responsable y de los equipos intervinientes.

El procedimiento demandó varios minutos por la complejidad del rescate y la necesidad de preservar la seguridad del personal y de la víctima. Las circunstancias en las que se produjo la caída son materia de investigación.