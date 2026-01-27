Control en Carlos Paz permitió hallar un vehículo robado

Este martes por la tarde, alrededor de las 16:30, un control vehicular realizado en barrio José Muñoz, en Villa Carlos Paz, derivó en el secuestro de un automóvil robado y el traslado de su conductor a sede policial.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del CAP Zona 1, mientras efectuaba controles en la intersección de Chacabuco y Salta. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de un Volkswagen Power para una verificación de rutina.

Al chequear los datos del rodado en el sistema policial, se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente, solicitado por la Unidad Judicial N.º 19 de la ciudad de Córdoba.

Ante esta situación, los uniformados secuestraron el automóvil y identificaron al conductor, un hombre de 26 años, oriundo de San Antonio de Arredondo, quien fue trasladado a la alcaidía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.