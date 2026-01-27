Córdoba: dos hombres armados detenidos tras un llamado al 911

Durante la madrugada, un aviso al 911 alertó sobre la presencia de personas armadas en una vivienda de barrio Villa Boedo, lo que motivó la llegada de personal del GEOT al lugar.

Al ingresar al domicilio señalado, los efectivos detuvieron a dos hombres mayores de edad y secuestraron una motocicleta y un revólver calibre 11.25, que quedaron bajo resguardo judicial para el avance de la causa.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias del hecho y el origen del arma.