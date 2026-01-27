Córdoba: Huyeron de un control y cayeron con un inhibidor de alarmas

Durante un control policial realizado en barrio Sargento Cabral, en la ciudad de Córdoba, cuatro hombres intentaron escapar al advertir la presencia de los efectivos. La maniobra derivó en un seguimiento controlado, que terminó con todos los ocupantes interceptados a pocas cuadras del lugar.

Al revisar el vehículo y las pertenencias, la Policía secuestró un inhibidor de alarmas, además de dinero en pesos y dólares, teléfonos celulares y herramientas, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para la investigación de posibles hechos delictivos.

Los cuatro hombres fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.