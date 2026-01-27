Cuatro detenidos por la muerte de un hombre tras una pelea en Levalle

Un hombre de 37 años murió y cuatro personas quedaron detenidas por un violento episodio ocurrido en la vía pública de General Levalle, que se inició como una pelea y terminó con consecuencias fatales.

El hecho se registró el 16 de enero por la tarde, alrededor de las 19.30, sobre calle Pellegrini, cuando un llamado al 911 alertó sobre una discusión entre varias personas. Al llegar al lugar, efectivos policiales identificaron a los involucrados y trasladaron al herido, Maximiliano Galván, al hospital local. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde quedó internado por traumatismo de cráneo.

Este lunes, tras varios días de internación, se confirmó el fallecimiento de Galván. A partir de esa notificación, se profundizaron las actuaciones y fueron detenidos cuatro adultos, señalados como quienes habrían golpeado a la víctima por motivos que aún se investigan.

Los detenidos son un hombre de 47 años, dos jóvenes de 25 y 21, y una mujer de 20, todos con domicilio en General Levalle. Tras confirmarse la muerte, intervino Policía Judicial y personal de científica, que trasladaron el cuerpo a la morgue judicial de Río Cuarto, donde se realizó la autopsia.

La causa continúa en investigación para determinar las responsabilidades de cada uno y reconstruir la secuencia completa de la agresión.