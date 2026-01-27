Cuatro detenidos tras huir de un control policial

Córdoba. Cuatro hombres mayores de edad fueron detenidos durante la madrugada de este martes en barrio Sargento Cabral de la ciudad de Córdoba, luego de protagonizar una fuga al intentar evadir un control policial mientras se movilizaban en un automóvil que contenía un inhibidor de señal.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Vicente Espinel y Eduardo Marquina, cuando efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos y procedieron a controlar un vehículo Chevrolet Cruze. Ante la presencia policial, los ocupantes del rodado emprendieron la huida, lo que dio inicio a un seguimiento controlado que culminó a pocas cuadras del lugar.

Tras lograr interceptar el automóvil, los uniformados secuestraron del interior un inhibidor tipo llavero, dinero en moneda nacional y extranjera, cuatro teléfonos celulares, destornilladores y otros elementos de interés para la causa.

Los aprehendidos, junto a los objetos secuestrados, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.