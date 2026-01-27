Evadieron un control en Córdoba, huyeron y cayeron con una réplica de arma

Durante esta madrugada, personal policial detuvo a dos hombres mayores de edad luego de un seguimiento que se inició en barrio Alta Córdoba y finalizó en General Bustos, tras evadir un control preventivo mientras circulaban en motocicleta.

El hecho comenzó cuando una moto Honda CG eludió un control en la intersección de Baigorri y Lavalleja. Ante esa maniobra, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado por distintas calles del sector norte de la ciudad.

En ese contexto, uno de los ocupantes descendió del rodado en Tucumán y Baigorri, donde fue alcanzado de inmediato. El conductor continuó la marcha hasta ser interceptado minutos después en Augusto López y Saravia, ya en barrio General Bustos.

Durante la intervención se secuestró la motocicleta, una réplica de arma de fuego, dos teléfonos celulares y una mochila de delivery. Los dos hombres fueron trasladados junto a los elementos incautados y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se investiga el origen y el destino de los objetos hallados.