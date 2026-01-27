Filmada en las sierras por poner vidas en riesgo: 90 días sin licencia y denuncia penal

A partir de un video viralizado en redes sociales, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso la inhabilitación de la licencia de conducir por 90 días, el labrado de una multa y la denuncia en la Justicia penal contravencional contra la conductora de una Toyota Hilux roja, registrada realizando sobrepasos indebidos en el Camino de las Altas Cumbres.

La medida fue adoptada por instrucción del ministro de Seguridad y ejecutada por la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito. La conductora es una mujer de 45 años, oriunda de Córdoba capital, y el hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 34, entre los kilómetros 2 y 4, en horas de la mañana del lunes 26 de enero, en un tramo de doble línea amarilla y curvas pronunciadas.

Según la información oficial, el vehículo involucrado acumula 21 multas por infracciones de tránsito, varias de ellas calificadas como muy graves, y registra tres inhabilitaciones previas, dos por pérdida de puntos y una por alcoholemia. Ante este antecedente, se aplicó la figura de la reiterancia, incorporada recientemente en la reforma de la Ley Provincial de Tránsito 8.560, vigente desde el 2 de enero de 2026.

Desde el Ministerio señalaron que esta herramienta permite actuar de manera preventiva y más rápida frente a conductas reiteradas que ponen en riesgo la vida propia y de terceros, especialmente en rutas de alta peligrosidad como el Camino de las Altas Cumbres.

Segundo caso reciente en el mismo corredor

Días antes, se dispuso una segunda inhabilitación y denuncia penal contravencional por un hecho similar en el mismo corredor vial. En ese caso, se trató de una mujer de 78 años, oriunda de San Luis, que conducía un Renault Koleos blanco y fue filmada realizando adelantamientos prohibidos entre los kilómetros 77 y 87, en la zona conocida como El Cóndor.

Ese vehículo registraba seis multas en la provincia de Córdoba, cinco de ellas por exceso de velocidad. También se aplicó la figura de reiterancia y se avanzó con una denuncia por conducción peligrosa. La inhabilitación fue extendida a la provincia de San Luis y notificada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para su carga en el registro nacional, con validez en todo el país.