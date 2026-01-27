Fuerte operativo policial con controles y patrullajes en el asentamiento La Lonja

Un amplio operativo preventivo se desarrolla esta tarde en el sector del asentamiento La Lonja y áreas aledañas de la ciudad de Córdoba, con controles intensivos, patrullajes y tareas de identificación en la vía pública.

El despliegue incluye personal del CAP, unidades de Motocicletas, Infantería, Unidades Especiales, ETER y Explosivos, entre otras áreas, con el objetivo de reforzar la presencia policial en el territorio y prevenir hechos delictivos en una zona considerada sensible.

Las acciones son supervisadas en el lugar por el jefe de Policía, Marcelo Marín, junto al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y el subjefe Alberto Bietti, quienes recorrieron distintos puntos alcanzados por el operativo.

Según se informó, el dispositivo forma parte de una estrategia preventiva sostenida, que apunta a intensificar la presencia en las calles y mantener controles activos en distintos sectores de la ciudad.