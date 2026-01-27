Grave accidente: murió una mujer en una ruta cerca de Río Cuarto

Río Cuarto. Una conductora murió anoche en Río Cuarto, luego de chocar contra otro vehículo.

El accidente se produjo anoche, en un sector no caminero de la Ruta Nacional 8 y motivó un pedido de colaboración de distintas dependencias policiales.

Según la información oficial, el impacto se produjo alrededor de las 22:30, en la intersección de la ruta con la calle José Severo Malavia. Al momento del choque, las condiciones climáticas eran estables, con cielo parcialmente nublado.

En el lugar trabajó personal de la Unidad Regional Departamental Río Cuarto, que confirmó el fallecimiento de una persona como consecuencia del choque. Hasta el momento no se difundieron datos sobre la identidad de la víctima ni sobre los vehículos involucrados.



También informaron que ante la gravedad del episodio, se dispuso el envío de un móvil de la Policía Caminera para colaborar con el ordenamiento del tránsito y garantizar la seguridad en la zona, mientras continuaban las actuaciones y peritajes correspondientes.