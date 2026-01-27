Grave en La Falda: un menor alcoholizado corría picadas en la madrugada

Este martes a la madrugada, durante un patrullaje preventivo, personal de la Guardia Local de La Falda detectó a tres vehículos corriendo picadas en la vía pública. Al recibir la señal de alto, los conductores se dieron a la fuga.

Minutos después, sobre calle Juan B. Justo, los efectivos lograron interceptar a uno de los automóviles, que era conducido por un menor de edad en estado de alcoholemia.

Según el reporte oficial, durante el control se constataron múltiples infracciones, entre ellas maniobras peligrosas, circulación en contramano, falta de chapa patente delantera, ausencia de seguro obligatorio y ruidos molestos, entre otras irregularidades.

Ante la gravedad de las faltas, se procedió al secuestro del vehículo, que fue trasladado al depósito judicial, y se labró el acta digital correspondiente.

El menor fue puesto a resguardo de un adulto responsable, mientras continúan las actuaciones administrativas y contravencionales.