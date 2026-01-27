Levantaportones en Villa María: recuperan una moto tras un allanamiento

Una motocicleta robada bajo la modalidad levantaportones fue recuperada esta tarde en Villa María, tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Los Olmos, en el marco de una investigación por un robo ocurrido días atrás.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Traful y Aconquija, donde los investigadores lograron secuestrar una Zanella ZB 110 cc, denunciada como robada el 22 de enero. En el lugar también fue trasladado un menor de edad para su correcta identificación, al estar señalado como uno de los posibles involucrados en el hecho.

Según se informó, la pesquisa avanzó a partir del análisis de imágenes difundidas en redes sociales, a las que se sumaron registros de cámaras públicas y privadas cercanas al lugar del robo. Ese material permitió reconstruir la secuencia y orientar las medidas judiciales que derivaron en el allanamiento.

El menor quedó bajo intervención de SENAF y del Juzgado de Menores, mientras la causa continúa abierta para determinar si hay otras personas implicadas en este tipo de robos, que se repite en distintos barrios de la ciudad aprovechando portones eléctricos vulnerables.

La investigación sigue su curso con actuaciones a disposición de la Fiscalía interviniente.