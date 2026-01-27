Lo atraparon con un inhibidor de alarmas y dinero en efectivo

Durante la tarde de este martes, un control preventivo realizado en barrio Ayacucho, en la ciudad de Córdoba, terminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad que llevaba un inhibidor de alarmas, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del programa Cordobeses en Alerta sobre calle Justo Argüello al 1600, donde los uniformados interceptaron al sospechoso mientras circulaba por la zona.

Al momento del control, los policías secuestraron un inhibidor de alarmas marca Baofeng, tipo handy, además de un teléfono celular y una suma de dinero en moneda nacional, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la autoridad judicial, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.