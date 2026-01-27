Nueva Córdoba: forzaron un departamento y robaron dinero

En las últimas horas, un hombre mayor de edad denunció un robo domiciliario ocurrido en su departamento, ubicado sobre Francisco Laprida al 60, en barrio Nueva Córdoba, mientras no se encontraba en el lugar.

Según se informó, personas no identificadas habrían provocado daños en el ingreso al departamento y se llevaron dinero en efectivo y prendas de vestir. Al relevar el edificio, también se constató el daño en la cerradura de otro departamento, aunque no se precisó si hubo faltantes en esa unidad.

La situación fue puesta en conocimiento de la Policía y el hecho es investigado para determinar cómo se produjo el ingreso y si ambos episodios están vinculados.