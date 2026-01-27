Pelea entre vecinos terminó con un joven detenido en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Un nuevo episodio de violencia vecinal se registró este lunes por la noche en calle Juncal, en el barrio Villa del Río de Villa Carlos Paz, en el sector que limita con la zona de la montaña. El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas y motivó la intervención policial.

Según informaron fuentes oficiales, el conflicto se habría originado a partir de una pelea entre vecinos que, de acuerdo a los testimonios recogidos, sería de vieja data y no la primera vez que requiere la presencia de efectivos policiales en el lugar.





Durante el incidente, un joven de 24 años fue visto circulando frente a la vivienda de otro vecino portando lo que aparentaba ser un arma de fuego.

Posteriormente se constató que se trataba de un rifle de aire comprimido. La situación generó alarma entre los residentes del sector.

Ante este escenario, la Policía procedió a la detención del joven, quien fue trasladado a una dependencia policial. El arma fue secuestrada de manera preventiva y quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga lo sucedido y determinará las responsabilidades correspondientes.

El hecho volvió a poner en foco la problemática de los conflictos vecinales reiterados y la necesidad de abordajes preventivos para evitar situaciones que puedan escalar en hechos de mayor gravedad.