Persecución, detenciones y allanamientos por venta de drogas en Villa Dolores

La detención de tres hombres de 19, 24 y 27 años se concretó tras una persecución controlada en la ciudad de Villa Dolores, luego de varios llamados al Centro de Denuncias del Ministerio Público Fiscal. El hecho ocurrió anoche, cuando el auto en el que se movilizaban fue interceptado en calle María Paz y Poeta Bazanta, en barrio Fátima.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron 224 dosis de marihuana, fraccionadas en distintos envoltorios, dinero en efectivo, un automóvil Chevrolet, un arma blanca y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

Horas más tarde, y por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria de Villa Dolores, se realizaron tres allanamientos en viviendas ubicadas en Villa Sarmiento. En esos domicilios se encontraron dosis de marihuana y cocaína, sustancia de corte, plantas y semillas de cannabis, además de una caja fuerte y otros elementos de interés para la causa.

Los tres hombres permanecen detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, junto con todo lo secuestrado.