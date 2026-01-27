Punilla: Ocho detenidos tras operativos por robos, violencia y armas

Durante las últimas horas, efectivos de la Policía de Córdoba llevaron adelante una serie de intervenciones en distintos puntos de la provincia que terminaron con ocho personas detenidas, vinculadas a robos, amenazas calificadas, violencia familiar, tenencia de drogas y portación ilegal de armas.

Las acciones se desplegaron en Villa María, Río Cuarto, Las Higueras, Carlos Paz, La Falda, Morteros y Alta Gracia, en el marco de controles preventivos y respuestas a hechos denunciados.

Como resultado, se secuestraron tres motocicletas, una de ellas con pedido judicial vigente, además de dos armas de fuego, una réplica, tres armas de aire comprimido, estupefacientes, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, entre otros elementos considerados de interés para las investigaciones en curso.

Las personas involucradas fueron trasladadas a dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las causas correspondientes.