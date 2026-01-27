Robó un local, dejó un “paquete bomba” y evacuaron una galería en Córdoba

Un hecho que combinó un robo con una situación de alarma se registró ayer por la tarde, cerca de las 17, en una galería comercial ubicada sobre avenida Colón al 259, en pleno Centro de Córdoba, tras una amenaza de bomba dejada en el interior de un local.

Según la denuncia realizada por una empleada de una bijouterie, un hombre ingresó al comercio simulando ser un cliente, tomó dos juegos de pendientes y, antes de retirarse, dejó sobre el mostrador una pequeña caja, de unos 10 por 10 centímetros, con un mensaje que advertía sobre la presencia de un explosivo.

Ante la situación, se activó un operativo preventivo que incluyó el establecimiento de un perímetro de seguridad y la evacuación del sector. Personal especializado intervino sobre el objeto sospechoso y logró neutralizarlo mediante el uso de un cañón de agua, descartándose luego la presencia de un artefacto explosivo real.

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga tanto el robo como el episodio intimidatorio, mientras se trabaja para identificar al autor del hecho.