Salieron a robar y los vieron por las cámaras, tienen 13 y 14 años

Cuatro menores de 13 y 14 años fueron interceptados tras una serie de robos en el centro de Villa Carlos Paz. Fueron sorprendidos alrededor de las dos de la mañana en las inmediaciones del Puente Cassaffousth luego de haberle sustraído una gorra a un joven y tratar de hacerse con su celular.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las dos de la mañana en Avenida General. Paz y Caseros, a metros del ingreso a la Parroquia del Carmen.

A partir de las descripciones aportadas por el damnificado y mediante el monitoreo de las cámaras de vigilancia, se identificó al grupo involucrado y se desplegó un operativo policial.

Los adolescentes fueron trasladados hacia la comisaría local y quedaron a disposición de la justicia.