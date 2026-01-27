Secuestran dólares falsos tras un operativo cerrojo en Villa Allende

Un operativo cerrojo desplegado esta madrugada en Villa Allende terminó con una pareja interceptada y el secuestro de miles de dólares falsos, en el marco de una investigación que se inició tras un hurto domiciliario.

El procedimiento permitió localizar a un hombre de 41 años y una mujer de 34, quienes se desplazaban en una camioneta que fue incautada junto con dinero en efectivo, alrededor de 10 mil dólares apócrifos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Según se informó, el resultado fue producto de un trabajo coordinado entre distintas áreas policiales, que logró cerrar los accesos y ubicar a la pareja poco después del hecho denunciado. Los involucrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones para determinar su participación y el origen del dinero falsificado.