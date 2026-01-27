Tres mujeres detenidas por vender cocaína y marihuana en barrio Marechal

Luego de varios llamados al Centro de Denuncias Anónimas y más de cinco meses de trabajo investigativo, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a tres mujeres mayores de edad acusadas de vender cocaína y marihuana en barrio Marechal, en la ciudad de Córdoba.

Los operativos se concretaron anoche en dos viviendas ubicadas sobre calle Doctor Andrés Llobet, a la altura de los números 2300 y 2700, donde funcionaban los puntos de venta. En los allanamientos se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana listos para la venta, dinero en efectivo, una motocicleta y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Durante los procedimientos, los investigadores constataron que una de las mujeres detenidas cumplía prisión domiciliaria por una causa vinculada a la venta de estupefacientes y, pese a esa condición, continuaba con la misma actividad al momento de ser arrestada.

Por disposición de la fiscalía especializada, las sustancias y los elementos incautados fueron remitidos a sede judicial, mientras que las tres detenidas quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.