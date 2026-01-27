Un hombre perdió parte de una pierna al caer de un tren en Malagueño
Malagueño. Un hombre de 34 años resultó gravemente herido tras caer de un vagón de tren en movimiento en Malagueño, y debió ser trasladado con graves heridas al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.
El hecho ocurrió en las últimas horas en calle De los Mineros s/n, donde, por causas que aún se investigan, la víctima habría intentado subir a un vagón del tren perteneciente a la empresa Nuevo Central Argentino. Durante la maniobra, perdió el equilibrio y cayó mientras la formación se encontraba en movimiento.
Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda y permanece internado en grave estado, bajo atención médica especializada.
Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.