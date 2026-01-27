Una familia fue atacada por un enjambre de abejas en el Valle de Punilla

Una familia terminó en el Hospital Domingo Funes luego de haber sido atacada por un enjambre de abejas en una vivienda de Bialet Massé. El hecho ocurrió el lunes pasado alrededor de las 17,30 horas en un domicilio de la calle San Clemente, en el barrio Mirador del Lago, en el momento en que un hombre de 50 años se encontraba cortando el pasto con su esposa y su hija de 13 años.

En un determinado momento, una piedra voló, golpeó un panal y las abejas salieron enardecidas.

Se hizo presente el personal de la Departamental Punilla, los bomberos voluntarios y la ambulancia del servicio de emergencias, quienes brindaron asistencia a los integrantes de la familia (que resultaron con una asfixia por las picaduras) y dispuso su inmediato traslado hacia el nosocomio regional.

En tanto, un apicultor se encargó de retirar el enjambre de la vivienda.