Usó una cascada como tobogán y murió: tragedia en Bariloche

Una mujer oriunda de Pilar, provincia de Buenos Aires, falleció este lunes tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza mientras se encontraba en la Cascada Frey, ubicada al final del brazo Tristeza del Parque Nacional Nahuel Huapi. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 19.30, cuando la turista se deslizaba por un sector de la cascada.

Según informaron desde el Parque Nacional, la víctima habría utilizado la cascada como un tobogán, una práctica que está expresamente prohibida. “Lamentablemente, la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió”, confirmó una autoridad del organismo a un medio local.

De acuerdo con el parte oficial, la mujer había llegado al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas, entre ellas su marido, de 57 años. Testigos indicaron que, tras la caída, el hombre pidió auxilio de inmediato e intentó reanimarla, aunque sin éxito.

“Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales”, detallaron desde el Parque Nacional. Posteriormente, peritos policiales confirmaron que la víctima se golpeó la nuca contra una roca, lo que le provocó la muerte en el acto.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de rescate en el que participaron guardaparques, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de Prefectura Naval. El cuerpo fue rescatado alrededor de la 1 de la madrugada, trasladado por tierra hasta el lago Nahuel Huapi y luego a Bahía López, donde la Policía de Río Negro realizó las pericias correspondientes y derivó el cuerpo a la morgue local.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi reiteraron que las cascadas no están habilitadas para ser utilizadas como toboganes y recordaron que este tipo de conductas representa un alto riesgo para la vida.

“Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos profundamente este hecho y acompañamos a los familiares y amigos de la víctima”, concluye el comunicado oficial, que también fue difundido a través de las redes sociales del organismo.