Villa Parque Santa Ana: una mujer fue abusada sobre la colectora de Ruta 5

Villa Parque Santa Ana. Un hombre vecino del departamento Santa María, fue detenido el pasado sábado luego de abusar sexualmente de una vecina del lugar, mientras ésta realizaba una caminata sobre la colectora de la ruta 5, que une Alta Gracia con Córdoba.

Según el parte policial, la mujer fue víctima de tocamientos indebidos mientras caminaba por la vía pública.

Según información preliminar, un hombre habría abordado a la mujer y le realizó tocamientos sin su consentimiento. La víctima, que se encontraba en estado de shock, logró pedir ayuda y aportar datos generales sobre lo sucedido.

De acuerdo a testimonios de vecinos y testigos ocasionales, el sospechoso fue retenido por particulares hasta la llegada del personal policial. Posteriormente, efectivos policiales intervinieron en el lugar y concretaron la detención del acusado, quien fue reconocido por testigos.

La causa es investigada por el fiscal Diego Fernández, de la Fiscalía de Turno I, quien dispuso la imputación por el delito de abuso sexual simple. Desde la Fiscalía se informó que la calificación legal podría modificarse a medida que avance la investigación y se amplíe la declaración de la víctima.

El detenido fue trasladado y quedó alojado en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.