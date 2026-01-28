Abren las inscripciones para los Talleres de Deportes y Recreación en Valle Hermoso

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la apertura de inscripciones para los Talleres de Deportes y Recreación 2026, una propuesta pensada para promover la actividad física, el bienestar y la inclusión, con opciones destinadas a niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

La oferta incluye actividades recreativas y deportivas para distintos niveles y gustos. Entre ellas se destaca el Taller Recreativo para adultos mayores de 60 años, que contempla pilates, gimnasia funcional, ritmos, gimnasia en silla, caminatas saludables, actividades recreativas, folklore y otras propuestas orientadas a una vida activa.

Para niñas y niños de 8 a 12 años se ofrece Iniciación al Deporte, con actividades recreativas y predeportivas, handball, vóley y newcom, mientras que la Escuela de Fútbol Infantil está destinada a chicos y chicas de 5 a 12 años. También habrá Gimnasia Funcional para jóvenes y adultos, Escuela de Running para jóvenes mayores de 15 años y adultos, y Sibpalki – Arte Marcial, abierta a niños, jóvenes y adultos.

Además, el programa contempla Deporte Adaptado para personas desde los 10 años en adelante y Caminatas Saludables para adolescentes, jóvenes y adultos, reforzando el enfoque inclusivo de la propuesta.

Para inscribirse, es requisito presentarse en la Oficina de Deportes y Recreación, retirar y completar el Certificado Único de Salud (C.U.S.) 2026 firmado por un médico a elección, completar el formulario correspondiente —en el caso de menores, a cargo de un adulto responsable— y, para Deporte Adaptado, presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.) 2026. La inscripción se concreta una vez presentada toda la documentación.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse al Área de Deportes y Recreación, ubicada en Padre Walter Consalvi 234.