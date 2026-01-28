Alta Gracia: dos detenidos en un operativo saturación

Alta Gracia. En un operativo saturación llevado a cabo por personal policial de la Departamental Santa María, en inmediaciones de la estación de servicio Shell de Alta Gracia se detuvo a dos hombres mayores de edad que se encontraban en actitud sospechosa. En el control se les secuestró de un arma de fuego y una motocicleta Zanella ZR 150, logrando de este modo prevenir un posible hecho delictivo. Los individuos, de 24 y 21 años, fueron inmediatamente aprehendidos y trasladados a la sede policial correspondiente.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúan con las actuaciones de rigor para determinar el origen del arma y del rodado secuestrado.

Desde la fuerza se destacó la rápida y eficaz intervención de la Guardia de Infantería, subrayando su compromiso permanente con la seguridad, la prevención del delito y el mantenimiento del orden público en la ciudad.