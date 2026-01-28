Camión destrozado bloquea el Camino del Cuadrado tras un violento siniestro

Un violento siniestro vial se registró esta tarde en el Camino del Cuadrado, a la altura del kilómetro 12, en sentido a Valle Hermoso, donde un camión terminó destrozado y bloqueando parcialmente la calzada.

La escena muestra al vehículo detenido contra el guardarraíl, con importantes daños materiales y restos dispersos sobre el asfalto, lo que obligó a reducir la circulación en el sector. Personal policial trabaja en el lugar ordenando el tránsito y asegurando la zona.

Por el momento no se informaron detalles oficiales sobre personas involucradas ni sobre las causas que derivaron en el impacto. Se solicita a quienes circulen por el sector extremar precauciones y atender las indicaciones.

La información se encuentra en desarrollo y será ampliada.