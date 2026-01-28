Camión destrozado bloquea el Camino del Cuadrado tras un violento siniestro

Tránsito en zona serrana
Camión destrozado bloquea el Camino del Cuadrado tras un violento siniestroEl impacto dejó el vehículo atravesado sobre la calzada, con restos esparcidos y circulación reducida en el tramo hacia Valle Hermoso.
Un violento siniestro vial se registró esta tarde en el Camino del Cuadrado, a la altura del kilómetro 12, en sentido a Valle Hermoso, donde un camión terminó destrozado y bloqueando parcialmente la calzada.
La escena muestra al vehículo detenido contra el guardarraíl, con importantes daños materiales y restos dispersos sobre el asfalto, lo que obligó a reducir la circulación en el sector. Personal policial trabaja en el lugar ordenando el tránsito y asegurando la zona.
Por el momento no se informaron detalles oficiales sobre personas involucradas ni sobre las causas que derivaron en el impacto. Se solicita a quienes circulen por el sector extremar precauciones y atender las indicaciones.
La información se encuentra en desarrollo y será ampliada.