Carlos Paz: la mujer que cayó de la Torre Melos está en estado crítico

La mujer de 29 años que cayó desde la Torre Melos en la noche del martes en Carlos Paz fue trasladada al Hospital Funes, donde permanece internada en estado crítico, según se informó este miércoles por la mañana.

El hecho ocurrió cuando la mujer cayó anoche desde gran altura y quedó sobre el techo del teatro del complejo. En el lugar se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención inicial de la Policía, seguida por DUAR, Bomberos y Seguridad Urbana, quienes realizaron un rescate técnico con sistema de cuerdas.

Una vez alcanzada, la mujer fue inmovilizada, asegurada y extraída, para luego ser trasladada en código rojo al centro de salud.

Al momento del hecho, la mujer se encontraba junto a su hija de aproximadamente tres años, quien fue puesta a resguardo por personal interviniente.

Las circunstancias de la caída continúan bajo investigación, mientras la víctima recibe atención médica especializada.