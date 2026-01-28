Cayó en Argentina un prófugo buscado por abuso en México

Un hombre con orden de captura internacional por abuso de una menor en México fue localizado en Argentina tras una investigación conjunta. El prófugo se había ocultado, cambió de país y se instaló en territorio argentino con la intención de pasar desapercibido.

La búsqueda permitió identificarlo y ubicarlo, tras lo cual se concretó su expulsión del país. El hombre fue trasladado a México, donde deberá responder ante la Justicia por el delito que se le imputa.

La detención y posterior expulsión se dio en el marco de tareas de cooperación internacional, que permitieron seguir su rastro y concretar su envío al país que lo requería.