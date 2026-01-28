Delincuentes robaron una moto y dinero en una gomería de Capilla

Un robo ocurrido durante la madrugada del lunes 26 de enero generó preocupación en Capilla del Monte, luego de que desconocidos ingresaran a una vivienda vinculada a la Gomería Caravaca y se llevaran una motocicleta de características particulares, además de otros elementos de valor.

Según relataron los damnificados, el hecho se habría producido entre las 2:00 y las 6:30. En ese lapso, vecinos escucharon circular una moto que no era conducida con normalidad. Entre las 3:00 y las 3:30 fue vista y oída sobre calle Bartolomé Jaime, frente a la estación de servicio YPF, en inmediaciones de la gomería y la zona de Bergamasco, y volvió a escucharse cerca del lugar al amanecer.

Del interior de la vivienda se llevaron la motocicleta, una colección de autos, dinero en efectivo y una máquina de contar billetes. Además, se registraron daños en el sector por donde ingresaron y en el portón utilizado para escapar.

La familia afectada pidió difusión del caso y solicitó la colaboración de la comunidad para recuperar la moto, que representa años de esfuerzo y trabajo del joven damnificado.