Denuncian destrucción deliberada de patrimonio ancestral en Cosquín

La Municipalidad de Cosquín repudió la destrucción de morteros milenarios ubicados en la zona del río Yuspe, tras un relevamiento realizado por el cuerpo de Guardaparques que confirmó que no se trató de un hecho aislado. Los informes técnicos indican que fue una acción planificada y deliberada, dirigida contra espacios de alto valor ceremonial y ancestral.

Durante la inspección se detectaron marcas de cincel sobre la piedra y una limpieza posterior del área para retirar esquirlas, lo que evidencia el uso de herramientas específicas y una intervención organizada. A estos daños se sumó el retiro intencional de cartelería informativa, colocada junto a la Comunidad Ankoo y Ecosistemas Argentinos, y el bloqueo del sendero con ramas y piedras.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Municipio inició gestiones para presentar denuncias penales por la destrucción de bienes reconocidos por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de Córdoba. Las actuaciones buscan establecer responsabilidades y resguardar estos espacios de valor histórico y cultural.