Desbaratan en Córdoba una red que vendía material de abuso infantil por Discord

Esta mañana, en barrio Ampliación General Artigas, la Policía de Córdoba y la Justicia provincial informaron el desmantelamiento de una red dedicada a la distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil a través de la plataforma Discord.

La investigación se inició tras un reporte que alertó sobre una publicación en la que se ofrecía este tipo de contenido a la venta. A partir de tareas de rastreo digital, verificación técnica y análisis del material, se logró identificar a los presuntos responsables de la maniobra.

Como resultado de los procedimientos realizados, una persona fue detenida hasta el momento y se secuestraron distintos elementos vinculados a la causa, que serán incorporados como prueba en el expediente judicial.

Desde las fuerzas de seguridad indicaron que el trabajo se desarrolla de manera conjunta con organismos especializados en la protección de niños y adolescentes, mientras la investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas y el alcance total de la red.

La conferencia de prensa fue encabezada por el ministro de Seguridad de la Provincia, junto a autoridades policiales y judiciales vinculadas a la investigación de delitos sexuales y ciberdelitos.