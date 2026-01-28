Desbaratan un punto de narcomenudeo en Oncativo

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron dos allanamientos en la ciudad de Oncativo, donde detuvieron a un hombre de 21 años y secuestraron estupefacientes, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Los procedimientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, se llevaron a cabo en viviendas ubicadas sobre calles San Juan al 100 y Santa Cruz al 100, en el departamento Río Segundo. En ambos domicilios se logró la aprehensión del sospechoso.

Durante los registros, los investigadores incautaron varias dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación guarda relación con un operativo preventivo realizado el pasado 24 de enero en la localidad de Laguna Larga, donde personal de la Policía de Córdoba controló al mismo sujeto y secuestró envoltorios de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y una balanza digital.

Por disposición de la Fiscalía de Feria interviniente, el detenido y la totalidad de los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.