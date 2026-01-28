Detuvieron a una mujer con droga en Ciudad de Mis Cuartetos

En barrio Ciudad de Mis Cuartetos, efectivos de la Departamental Santa María llevaron adelante un operativo vinculado a un hecho que se investiga y detuvieron a una mujer en una vivienda del sector.

Durante la intervención, los policías secuestraron 412 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron incorporados a la causa. En el lugar trabajaron también integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

La mujer fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance del hecho investigado.