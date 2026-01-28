En medio del incendio, bomberos cordobeses rescataron a dos personas

Bomberos voluntarios de Córdoba rescataron y evacuaron a dos civiles heridos mientras combaten los incendios forestales en la provincia de Chubut. El hecho ocurrió en la zona de Cholila, en cercanías del Parque Nacional Los Alerces, donde se desarrolla uno de los focos más agresivos.

La delegación cordobesa está integrada por 26 bomberos, que trabajan junto a brigadistas del ETAC, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad. En el lugar se realizan tareas de fajas cortafuego, tendido de líneas y ataques indirectos con motobombas, con apoyo de medios aéreos.

Durante las últimas horas, un grupo de brigadistas asistió a dos hombres mayores de edad que fueron alcanzados por árboles derrumbados, lo que les provocó golpes y laceraciones, uno de ellos en la cabeza. Tras recibir primeros auxilios en el lugar, ambos fueron trasladados a un centro de salud en Cholila para su atención.

Los bomberos cordobeses comenzaron a trabajar el domingo pasado, con jornadas que superan las 12 horas, y permanecerán en la zona por un período máximo de 10 días, a la espera de eventuales relevos definidos por el Comando Unificado, encargado de coordinar los recursos terrestres y aéreos.