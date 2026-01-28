Entre Ríos: buscan a un joven acusado de matar a su padre y arrojar el cuerpo al río

Un hecho de extrema gravedad sacudió a la provincia de Entre Ríos y mantiene en vilo a las autoridades policiales y judiciales. Un joven es intensamente buscado tras ser acusado de asesinar de un disparo a su padre y, presuntamente, descartar el cuerpo en el río Paraná. Hasta el momento, el cadáver no fue localizado y continúa un amplio operativo en la zona.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió durante la noche del martes en una isla ubicada frente a la localidad santafesina de Puerto Gaboto, aunque dentro de la jurisdicción del departamento entrerriano de Diamante. Padre e hijo se encontraban juntos en el lugar cuando, por motivos que todavía no fueron esclarecidos, se produjo una discusión que terminó de manera trágica.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, el joven habría efectuado un disparo que impactó en su padre y le causó la muerte. Tras el ataque, el cuerpo habría sido arrojado al río Paraná, lo que dificulta las tareas de localización y recuperación. Inmediatamente después del hecho, el presunto agresor escapó y permanece prófugo.

Al tomar conocimiento del caso, la Policía de Entre Ríos desplegó un importante operativo que involucra a distintas áreas. Participan efectivos de Investigaciones, Operaciones, Delitos Rurales, Policía Científica y Prefectura Naval Argentina, con rastrillajes que se desarrollan tanto en la zona de islas como en sectores costeros del río.

La causa quedó en manos de la fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal de Diamante, la doctora Micaela Calgaro, quien se hizo presente en el lugar y ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación. El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que contempla penas severas.

Las autoridades también solicitaron colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con el paradero del sospechoso, quien es intensamente buscado desde las primeras horas posteriores al crimen. El caso generó una fuerte conmoción en la región, tanto por la violencia del hecho como por el vínculo entre víctima y victimario.