Golpiza fatal en General Levalle: la hipótesis de la familia del joven asesinado

Negaron que fuera una pelea por trabajo
Golpiza fatal en General Levalle: la hipótesis de la familia del joven asesinadoHay cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, que fueron imputados por el delito de homicidio.
La familia de Maximiliano Galván, el joven que murió luego de haber sufrido una brutal golpiza en la localidad cordobesa de General Levalle, dio a conocer su versión sobre lo sucedido, negó una pelea por cuestiones laborales y aseguró que: «Tuvo un golpe que le rompió el cráneo». La causa cuenta con cuatro detenidos y avanzan las pericias para determinar qué sucedió el pasado viernes 16 de enero, en las inmediaciones de un kiosco cercano a su casa.
Sus familiares dialogaron con El Doce, contaron que la víctima salía de trabajar cuando fue atacado y revelaron que Maximiliano intentó salir corriendo, se le cayó el teléfono y cuando volvió a buscarlo, comenzaron a golpearlo.
Hubo golpes, patadas y se busca determinar si también fue agredido con algún objeto contundente.
Por el hecho, se detuvo a tres hombres y una mujer, identificados como Martín José Sevilla (47), Alex Martín Maldonado (25), Mateo Xavier Maldonado (21) y Ana Paula Victorio (20), imputados por homicidio.
Según expresó su hermana, luego de la paliza, Galván logró levantarse por sus propios medios y luego se recostó. Fue trasladado hacia el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde se descompensó, fue internado y falleció el domingo pasado.
La hipótesis es que habría surgido algún tipo de altercado, por causas que se desconocen.
Es importante destacar, que la víctima tenía dos hijos, de 12 y 9 años, y fue sepultado el pasado lunes 26 de enero en Santa Rosa.