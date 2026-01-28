Hallaron una moto abandonada en un descampado de La Quinta

Una motocicleta con pedido de secuestro fue secuestrada esta tarde en una descampado de la zona oeste de Villa Carlos Paz. Se trata de una Honda XR 150 que fue encontrada entre la malaza en un baldío ubicado en la calle Halley del barrio La Qiunta.

El personal del Comando de Acción Preventiva descubrió que el rodado no tenía dominio colocado.

Al verificar el número de cuadro y motor, mediante sistema policial, se constató que tenía pedido de secuestro vigente de la Fiscalía de Turno. Es importante destacar que fue trasladada al corralón policial.