Incendios: Bomberos cordobeses rescataron a dos personas en Chubut

Los bomberos cordobeses que se encuentran luchando contra el fuego en la Patagonia, rescataron a dos personas que habían sido alcanzados por unos árboles derrumbados en la zona de Cholila (cercana al Parque Nacional Los Alerces). Un total de veintiséis voluntarios se encuentran combatiendo uno de los focos agresivos que azolaron la Provincia de Chubut.

Brigadistas de ETAC, Plan Provincial de Manejo del Fuego y de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad trabajan con fajas cortafuego, tendido de líneas, y a partir de ataques indirectos con motobombas de ultima generación.

Además, en las ultimas horas, un grupo de brigadistas debió asistir y evacuar a dos civiles que se encontraban en el lugar, y que fueron alcanzados por unos arboles derrumbados que les produjeron golpes y laceraciones, a unos de ellos en su cabeza. En el lugar se realizaron primeros auxilios, y luego se trasladó a estas personas a un centro de salud en Cholila.

Ambos hombres, mayores de edad, se encuentran en buen estado de salud.

La delegación cordobesa comenzó a trabajar en el lugar el pasado domingo, con jornadas que superan las 12 horas, y permanecerán en el lugar por un período máximo de 10 días, a partir del cual se realizan los relevos en el caso que los mismos sean solicitados por el Comando Unificado, quien coordina a todo el personal y a los distintos medios, tanto terrestres como aéreos.