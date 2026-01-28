Investigan el incendio que dejó un hombre muerto en La Carlota

Un voraz incendio dejó un hombre muerto y una mujer herida en un trágico episodio registrado en la ciudad de La Carlota. Se investiga cómo se desató el fuego en el domicilio y se conoció la principal hipótesis, que provocó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio.

La víctima tenía 62 años de edad y se encontraba dentro de la vivienda con su pareja, una mujer de la misma edad, quien logró salir por sus propios medios antes que las llamas consumieran el lugar.

El episodio se registró el martes pasado alrededor de las 20 horas y fueron los vecinos quienes alertaron al 911 de la situación.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio y hallaron el cuerpo sin vida del hombre. En tanto, a partir del testimonio aportado por su pareja, se conoció que el sujeto se habría rociado con combustible tras una violenta discusión y se prendió fuego. La justicia tomó intervención y se ordenaron una serie de pericias en el lugar.