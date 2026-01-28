La estremecedora hipótesis del caso

Investigan el incendio que dejó un hombre muerto en La Carlota

La pareja de la víctima logró salir de la casa antes que las llamas consumieran el lugar.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
miércoles, 28 de enero de 2026 · 10:49

Un voraz incendio dejó un hombre muerto y una mujer herida en un trágico episodio registrado en la ciudad de La Carlota. Se investiga cómo se desató el fuego en el domicilio y se conoció la principal hipótesis, que provocó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio.

La víctima tenía 62 años de edad y se encontraba dentro de la vivienda con su pareja, una mujer de la misma edad, quien logró salir por sus propios medios antes que las llamas consumieran el lugar.

El episodio se registró el martes pasado alrededor de las 20 horas y fueron los vecinos quienes alertaron al 911 de la situación.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio y hallaron el cuerpo sin vida del hombre. En tanto, a partir del testimonio aportado por su pareja, se conoció que el sujeto se habría rociado con combustible tras una violenta discusión y se prendió fuego. La justicia tomó intervención y se ordenaron una serie de pericias en el lugar.

Más de
voraz incendio hombre muerto La Carlota principal hipótesis

Comentarios