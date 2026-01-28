Juicio por la desaparición de Loan Peña: la Fiscalía presentó 800 testigos

El 27 de febrero comenzará el juicio por la desaparición de Loan Peña, el nene que visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de la provincia de Corrientes. Se estima que el debate oral contará con unos 800 testigos presentados por la Fiscalía.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó a principios de enero la realización de la audiencia preliminar del juicio oral, fijada para el próximo 27 de febrero, una instancia que será clave en el avance del expediente.

Por el hecho están imputados María Victoria Caillava y Carlos Pérez - señalados como los presuntos organizadores de la sustracción - Laudelina Peña, tía del niño, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Antonio Benítez el comisario Walter Maciel. El delito que se juzgará prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión, al tratarse de un menor de cinco años.

“Está probado que lo sustrajeron y lo trasladaron en un auto. Lo que falta saber es a dónde lo llevaron y por qué lo hicieron”, confirmó el fiscal federal Carlos Schaefer, a cargo de la investigación del caso.

Según explicó el fiscal, la desaparición de Loan Peña ocurrió en un lugar elegido de forma deliberada, al tratase de un descampado sin cámaras ni controles, lo que permitió concretar el delito.

El juicio tendrá una inusual magnitud y, debido a la complejidad del caso, la Fiscalía presentó cerca de 800 testigos.

Además de los siete imputados principales, otras diez personas serán juzgadas por delitos vinculados al entorpecimiento de la investigación, la manipulación de testimonios y la defraudación a la administración pública.

Para Schaefer, el accionar de los encubridores fue determinante para desviar la investigación durante los primeros días de la búsqueda. “Está probado que vinieron a entorpecer la causa. Hubo maniobras claras, incluso personas que se presentaron como abogados y no lo eran”, sostuvo.

Incluso, recordó el dato del botín plantado que durante semanas marcó el rumbo de la investigación y terminó involucrando a funcionarios policiales: “Tenemos acreditada toda la secuencia. El botín apareció sin color, de una manera inexplicable. Fue una puesta en escena”, afirmó el fiscal.

“En los debates largos, muchas veces los imputados terminan hablando. Puede ser que ahí sepamos quién financió o impulsó estas maniobras”, señaló respecto a los nulos avances que tuvo la causa en los últimos meses.

“Cuando tengan que dar explicaciones frente a los familiares, cara a cara, tal vez aparezcan respuestas”, concluyó en diálogo con Radiópolis Weekend.

Elevan a $20 millones la recompensa por información para encontrar a Loan Peña

El gobierno de Javier Milei elevó este viernes hasta 20 millones de pesos la recompensa para quienes brinden información que permita encontrar a Loan Peña. Así quedó plasmado en la Resolución 51/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

"Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos”, advierte la Resolución.